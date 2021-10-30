Рюдигер рассказал о переговорах по новому контракту с «Челси»
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.
«Самое главное — я счастлив в «Челси». Что касается контракта, то я веду переговоры с клубом, но это не для чужих ушей. Как я и говорил, после Евро мы начали общение. Мой агент уже встречался с Мариной (Грановской, директором «Челси» — прим. «СЭ»). Мне нечего сказать по поводу слухов, я не думаю об этом. Сейчас я сфокусирован на футболе», — приводит The Telegraph слова Рюдигера.
В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 12 матчей за «Челси», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Нынешний контракт 28-летнего немца с «синими» действует до конца июня 2022 года. 25 октября сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/oct/29/antonio-rudiger-chelsea-tuchel-new-life-told-me-what-he-expects
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