Рюдигер рассказал о переговорах по новому контракту с «Челси»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.

«Самое главное — я счастлив в «Челси». Что касается контракта, то я веду переговоры с клубом, но это не для чужих ушей. Как я и говорил, после Евро мы начали общение. Мой агент уже встречался с Мариной (Грановской, директором «Челси» — прим. «СЭ»). Мне нечего сказать по поводу слухов, я не думаю об этом. Сейчас я сфокусирован на футболе», — приводит The Telegraph слова Рюдигера.

В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 12 матчей за «Челси», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Нынешний контракт 28-летнего немца с «синими» действует до конца июня 2022 года. 25 октября сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».