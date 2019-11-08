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Рюдигер перенес операцию и пропустит три недели

10:59
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер выбыл на три недели из-за травмы, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, футболист перенес операцию на пахе после того, как получил растяжение. Ранее он восстановился после травмы, но после этого вновь травмировался. В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем 26-летний немец отыграл только 45 за «синих»

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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