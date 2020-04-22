Рюдигер оплатил питание медсестер в Берлине

Защитник «Челси»? Антонио Рюдигер решил помочь Берлину, в котором родился. Как сообщает Goal, 27-летний немец компенсирует расходы на питание медсестер в берлинской больнице на ближайшие три месяца.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 551 137 человек. Умерших — 177 148, выздоровевших — 688 356.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется