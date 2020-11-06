Рюдигер извинился за то, что «лайкнул» пост Хабиба

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер извинился за то, что поддержал оскорбления президента Франции Эмманюэля Макрона. Свою точку зрения футболист выразил, поставив «лайк» записи Хабиба Нурмагомедова на русском.

Бывший боец MMA пригрозил Макрону словами о том, что «Всевышний обезобразит лицо этой твари и всех его последователей».

«Это было ошибкой. Конечно, не нужно «лайкать» статьи, которые написаны на других языках и которые ты совершенно не понимаешь. Я против насилия в любом его проявлении, поэтому я дистанцируюсь от такого род контента, — цитирует Рюдигера Bild. — Если в моей жизни и есть какая-то всеобъемлющая тема, то это борьба против насилия и расизма, что я в том числе пережил на себе.

Поэтому я бы хотел еще раз пояснить, что я глубоко верующий человек, но также я решительный противник всех видов насилия.

Я извиняюсь за этот «лайк», который я уже снял. Конечно, я совершенно не поддерживаю такого рода контент».