Рюдигер извинился за то, что «лайкнул» пост Хабиба
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер извинился за то, что поддержал оскорбления президента Франции Эмманюэля Макрона. Свою точку зрения футболист выразил, поставив «лайк» записи Хабиба Нурмагомедова на русском.
Бывший боец MMA пригрозил Макрону словами о том, что «Всевышний обезобразит лицо этой твари и всех его последователей».
«Это было ошибкой. Конечно, не нужно «лайкать» статьи, которые написаны на других языках и которые ты совершенно не понимаешь. Я против насилия в любом его проявлении, поэтому я дистанцируюсь от такого род контента, — цитирует Рюдигера Bild. — Если в моей жизни и есть какая-то всеобъемлющая тема, то это борьба против насилия и расизма, что я в том числе пережил на себе.
Поэтому я бы хотел еще раз пояснить, что я глубоко верующий человек, но также я решительный противник всех видов насилия.
Я извиняюсь за этот «лайк», который я уже снял. Конечно, я совершенно не поддерживаю такого рода контент».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.