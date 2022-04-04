Рюдигер хочет получать в «Барселоне» 7 миллионов евро за сезон

Защитник Рюдигер хочет получать в «Барселоне» 7 миллионов евро за сезон, утверждает Sport.es. Представители каталонского клуба провели встречу с агентом защитника «Челси».

Немец также хочет получить внушительный подписной бонус, так как летом он покинет «Челси» на правах свободного агента.

«Барса» хочет, чтобы футболист снизил требования, и полагает, что по справедливой цене Рюдигер стал бы идеальным новичком для команды.

В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, на его счету 3 гола и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.