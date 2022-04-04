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Сегодня, 16:26

Рюдигер хочет получать в «Барселоне» 7 миллионов евро за сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Рюдигер хочет получать в «Барселоне» 7 миллионов евро за сезон, утверждает Sport.es. Представители каталонского клуба провели встречу с агентом защитника «Челси».

Немец также хочет получить внушительный подписной бонус, так как летом он покинет «Челси» на правах свободного агента.

«Барса» хочет, чтобы футболист снизил требования, и полагает, что по справедливой цене Рюдигер стал бы идеальным новичком для команды.

В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, на его счету 3 гола и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.

Антонио Рюдигер
ФК Барселона
ФК Челси
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3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
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 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
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 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
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 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
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 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
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 2 : 0
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 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
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2.04 17:00
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МЮ – Лестер
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3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 5 : 1
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

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Поль Погба

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