Русский вратарь забронировал место в раздевалке лондонского «Арсенала»

16-летний вратарь Алексей Рохас Федорущенко становится лицом «Арсенала» и уже определил свое место в раздевалке первой команды лондонского клуба. Вчера русского голкипера, выступающего за юношескую команду «канониров», снимали на стадионе «Эмирейтс» в рекламе одного из спонсоров.

— Это место основного вратаря «Арсенала» Бернда Лено, — сказал Рохас Федорущенко, показав его на специально снятом видео.

— Ты тоже здесь хочешь сидеть через несколько лет?

— Конечно, я здесь и буду сидеть.

Русский вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко уже забронировал место в раздевалке первой команды. pic.twitter.com/RPkT1QBUDZ — Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) April 28, 2021

Алексей — один из двух сыновей Фернандо Рохаса и Юлии Федорущенко. Он имеет право выступать за три сборные — России, Колумбии и Англии. В прошлом году голкипер уже побывал на сборе колумбийской сборной и сыграл в товарищеских матчах. С ним связывались скауты РФС — в зависимости от эпидемической ситуации и связанных с ней ограничений в этом году он, возможно, приедет и на сбор российской юношеской команды.

О нем и его необычной семье можно прочитать в интервью, которое он дал «СЭ» в марте.

(Александр Бобров)

Алексей Рохас Федорущенко. Фото Twitter