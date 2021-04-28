Русский вратарь забронировал место в раздевалке лондонского «Арсенала»
16-летний вратарь Алексей Рохас Федорущенко становится лицом «Арсенала» и уже определил свое место в раздевалке первой команды лондонского клуба. Вчера русского голкипера, выступающего за юношескую команду «канониров», снимали на стадионе «Эмирейтс» в рекламе одного из спонсоров.
— Это место основного вратаря «Арсенала» Бернда Лено, — сказал Рохас Федорущенко, показав его на специально снятом видео.
— Ты тоже здесь хочешь сидеть через несколько лет?
— Конечно, я здесь и буду сидеть.
Русский вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко уже забронировал место в раздевалке первой команды. pic.twitter.com/RPkT1QBUDZ— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) April 28, 2021
Алексей — один из двух сыновей Фернандо Рохаса и Юлии Федорущенко. Он имеет право выступать за три сборные — России, Колумбии и Англии. В прошлом году голкипер уже побывал на сборе колумбийской сборной и сыграл в товарищеских матчах. С ним связывались скауты РФС — в зависимости от эпидемической ситуации и связанных с ней ограничений в этом году он, возможно, приедет и на сбор российской юношеской команды.
О нем и его необычной семье можно прочитать в интервью, которое он дал «СЭ» в марте.
(Александр Бобров)
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