Руни заявил, что Деклан Райс должен стать новым капитаном сборной Англии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что полузащитник «Арсенала» Деклан Райс в будущем должен сменить форварда «Баварии» Харри Кейна в роли капитана сборной Англии.

«На мой взгляд, он идеально подходит на роль преемника Кейна, потому что он всегда мотивирован, он личность. Кажется, он нравится всем, кто его знает, кто с ним близок. Он незаменим для сборной.

В матче с «Эвертоном» он был повсюду. За ним было приятно наблюдать, как он приминал решения, когда пасовать, куда пасовать, какой ногой. Это было просто невероятно. Он был просто невероятен», — цитирует Руни BBC Sport.

В сезоне-2025/26 26-летний Райс провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 120 миллионов евро.