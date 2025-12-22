Руни заявил, что Деклан Райс должен стать новым капитаном сборной Англии
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что полузащитник «Арсенала» Деклан Райс в будущем должен сменить форварда «Баварии» Харри Кейна в роли капитана сборной Англии.
«На мой взгляд, он идеально подходит на роль преемника Кейна, потому что он всегда мотивирован, он личность. Кажется, он нравится всем, кто его знает, кто с ним близок. Он незаменим для сборной.
В матче с «Эвертоном» он был повсюду. За ним было приятно наблюдать, как он приминал решения, когда пасовать, куда пасовать, какой ногой. Это было просто невероятно. Он был просто невероятен», — цитирует Руни BBC Sport.
В сезоне-2025/26 26-летний Райс провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 120 миллионов евро.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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|0-0
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8
|Брайтон
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|0-0
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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|0-0
|0
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11
|Фулхэм
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
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|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0
|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -