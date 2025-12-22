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22 декабря 2025, 11:30

Руни заявил, что Деклан Райс должен стать новым капитаном сборной Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что полузащитник «Арсенала» Деклан Райс в будущем должен сменить форварда «Баварии» Харри Кейна в роли капитана сборной Англии.

«На мой взгляд, он идеально подходит на роль преемника Кейна, потому что он всегда мотивирован, он личность. Кажется, он нравится всем, кто его знает, кто с ним близок. Он незаменим для сборной.

В матче с «Эвертоном» он был повсюду. За ним было приятно наблюдать, как он приминал решения, когда пасовать, куда пасовать, какой ногой. Это было просто невероятно. Он был просто невероятен», — цитирует Руни BBC Sport.

В сезоне-2025/26 26-летний Райс провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 120 миллионов евро.

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Деклан Райс
Уэйн Руни
Харри Кейн
Сборная Англии по футболу
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2
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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