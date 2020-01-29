Руни забил первый гол за «Дерби Каунти»

«Лутон Таун» дома принимает «Дерби Каунти» (2:0) в матче 29-го тура чемпионшипа. Форвард гостей Уэйн Руни отличился на 63-й минуте встречи. Для 34-летнего англичанина этот забитый мяч стал первым в составе команды.

Руни забил впервые в английских турнирах с декабря 2017-го.

Ранее форвард выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед». В «Дерби» футболист совмещает функции игрока и тренера.