Руни высказался о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», главный тренер «Дерби» Уэйн Руни высказался о возвращении нападающего Криштиану Роналду в «МЮ».

«Болельщикам будет приятно снова увидеть Роналду в команде. Это важно и для его товарищей и молодых парней в раздевалке. Мэйсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд росли, наблюдая за его матчами. Он здорово поможет им, принесет правильную психологию в клуб.

Роналду все еще остается одним из лучших игроков мира. Я думаю, жто отличный трансфер», — цитирует Руни TalkSPORT.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении форварда. Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. В составе команды он провел в АПЛ 196 матчей, забив 84 мяча и сделав 34 голевые передачи.