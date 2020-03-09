Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно два-три года для возвращения на топ-уровень

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о ситуации в клубе. Манкунианцы после 29 туров занимают пятое место в турнирной таблице. Играющий тренер «Дерби Каунти» считает, что они нескоро вернутся на топ-уровень.

— На это уйдет время, — приводит слова англичанина Be Soccer. — На мой взгляд, два-три года. Им нужно привести некоторых игроков в команду, нужно избавиться от некоторых футболистов.

Это не произойдет быстро. Они попробовали с ван Галом, с Моуринью. Если вы посмотрите на «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», то увидите, что они не купили команду. «Ливерпуль» создал ее, Гвардиола привел больше своих футболистов для его стиля игры.

Поэтому «Юнайтед» должен быть немного терпеливым и попытаться создать команду, которая сможет бросить вызов этим двоим. Болельщикам «Манчестер Юнайтед» нужно быть терпеливыми с тем, что происходит, и позволить этим игрокам проявить себя.