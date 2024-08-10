Руни — о работе в «Плимуте»: «Я хочу быть великим»

Главный тренер «Плимута» Уэйн Руни рассказал о том, чем он занимался перед тем, как возглавить команду.

«Перед приходом в «Плимут» у меня был перерыв в несколько месяцев, что было хорошо. Это дало мне время подумать о том, что я сделал как тренер. Было очень полезно провести время [подобным образом]. Я хочу быть великим», — цитирует Руни The Guardian.

Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. Вместе с «красными дьяволами» он завоевал 16 трофеев, в частности, 5 раз выигрывал чемпионат Англии и становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По ходу карьеры Руни также играл в «Эвертоне», «Дерби Каунти» и «Ди Си Юнайтед».