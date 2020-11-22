Руни рассказал, куда «Эвертон» хотел его продать в 2004 году
Играющий тренер «Дерби» Уэйн Руни рассказал, что в 2004 году «Эвертон» хотел его продать в «Челси».
«Эвертон» на то время очень нуждался в деньгах. И тут вышел «Челси», который меня хотел купить. Тем более, сумма там была очень приличная. «Ириски» тут же заинтересовались, но я не особо хотел переезжать в Лондон. И тут узнал об интересе «Манчестер Юнайтед». Я сразу понял: туда мне надо. Хорошо, «Эвертон» и манкунианцы договорились", — цитирует Руни UTD Podcast.
Руни провел в «МЮ» 13 сезонов, вместе с командой выиграв пять чемпионств Англии, Лигу чемпионов и Кубок страны.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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