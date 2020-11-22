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Руни рассказал, куда «Эвертон» хотел его продать в 2004 году

09:24
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Играющий тренер «Дерби» Уэйн Руни рассказал, что в 2004 году «Эвертон» хотел его продать в «Челси».

«Эвертон» на то время очень нуждался в деньгах. И тут вышел «Челси», который меня хотел купить. Тем более, сумма там была очень приличная. «Ириски» тут же заинтересовались, но я не особо хотел переезжать в Лондон. И тут узнал об интересе «Манчестер Юнайтед». Я сразу понял: туда мне надо. Хорошо, «Эвертон» и манкунианцы договорились", — цитирует Руни UTD Podcast.

Руни провел в «МЮ» 13 сезонов, вместе с командой выиграв пять чемпионств Англии, Лигу чемпионов и Кубок страны.

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