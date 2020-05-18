Руни рассказал, как в «Манчестер Юнайтед» избавились от Пике

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил о времени пребывания в команде Жерара Пике. Впоследствии защитник перешел в «Барселону» и выиграл большое количество титулов.

— Выезды к «Болтону» всегда были ужасными, — цитирует Руни Daily Star. — Когда ты ехал на их стадион, то понимал, что нужно выиграть драку. Одна из таких поездок закончила карьеру Пике в «Манчестер Юнайтед». Он был молод, над ним стали издеваться. Думаю, именно тогда Фергюсон решил, что физически Пике не подходит для чемпионата Англии.

Пике провел в «Манчестер Юнайтед» 23 матча. На его счету 2 гола, результативная передача и красная карточка. Он покинул команду в 2008 году.