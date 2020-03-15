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Руни рассказал, как покупал «Биг Мак» для Роналду

02:02
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду. Англичанин вспомнил, как португалец набирал вес.

— С Криштиану, когда я впервые попал в" Юнайтед", мы вместе ходили на игры и тренировки, — цитирует Руни The Times. — Помню, как вечером перед игрой он остановился у «Макдональдса», потому что хотел купить «Биг Мак».

Он пытался прибавить в весе, потому был очень худым. Я был за рулем, мне пришлось пройти через аллею, чтобы купить ему «Биг Мак».

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