Руни рассказал, как покупал «Биг Мак» для Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду. Англичанин вспомнил, как португалец набирал вес.

— С Криштиану, когда я впервые попал в" Юнайтед", мы вместе ходили на игры и тренировки, — цитирует Руни The Times. — Помню, как вечером перед игрой он остановился у «Макдональдса», потому что хотел купить «Биг Мак».

Он пытался прибавить в весе, потому был очень худым. Я был за рулем, мне пришлось пройти через аллею, чтобы купить ему «Биг Мак».