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Руни провел первую тренировку в «Дерби»

29 ноября 2019, 21:56
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Нападающий «Дерби» Уэйн Руни провел первую тренировку с клубом, сообщает Twitter команды.

34-летний англичанин подписал контракт с «Дерби» в августе 2019 года и сможет играть за клуб с 1 января 2020 года. Сообщалось, что он будет совмещать функции игрока и тренера.

В текущем сезоне Руни провел за «Ди Си Юнайтед» 29 матчей в МЛС, в которых забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.

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