Руни провел первую тренировку в «Дерби»

Нападающий «Дерби» Уэйн Руни провел первую тренировку с клубом, сообщает Twitter команды.

34-летний англичанин подписал контракт с «Дерби» в августе 2019 года и сможет играть за клуб с 1 января 2020 года. Сообщалось, что он будет совмещать функции игрока и тренера.

В текущем сезоне Руни провел за «Ди Си Юнайтед» 29 матчей в МЛС, в которых забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.