Руни призвал наказывать клубы снятием очков за расистские скандалы

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и тренер «Дерби Каунти», «Бирмингем Сити» и «Плимута» Уэйн Руни прокомментировал расистский скандал в матче 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Борнмут» (4:2).

Игру прервали на 28-й минуте из-за того, что зритель, инвалид-колясочник, на расовой почве оскорбил нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо.

«В Вашингтоне у меня было такое с одним из моих игроков, который подвергся расистскому насилию, и он плакал у меня на груди.

Я не думаю, что люди осознают это — они произносят это как пустую фразу, которая, по их мнению, не имеет никакого смысла, но это ранит людей. Чтобы люди увидели это и поняли, нужно сделать больше, чтобы остановить это.

Необходима мощная кампания, направленная на то, чтобы общество — дети, родители, бабушки и дедушки — получали образование.

Вы должны обратиться в клубы, потому что это единственный способ остановить это. Нужно нанести удар по клубам, сняв с них очки, или ударить по карману и отобрать у них деньги. В противном случае так и будет продолжаться.

Надеюсь, нужные люди свяжутся с нужными организациями, чтобы попытаться добиться чего-то серьезного», — сказал 39-летний Руни в подкасте на BBC.