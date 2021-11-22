Главный тренер «Дерби» Уэйн Руни высказался об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста наставника «Манчестер Юнайтед».

«Он проделал хорошую работу, вернул клубу стабильность, — приводит слова Руни talkSPORT. — Очевидно, что, находясь в «Манчестер Юнайтед», ты потеряешь работу, если не будет нужных результатов. Мне очень жаль Сульшера».

По словам тренера, он был очень расстроен, когда смотрел матч «Манчестер Юнайтед» с «Уотфордом» (1:4).

«Тренер может дать установки, но нет никаких оправданий такой игре некоторых футболистов. Недопустимо, когда они теряют мяч, а после размахивают руками и винят в этом друг друга. Я был бы очень зол, если бы увидел такое в исполнении моих игроков. Эти футболисты играют за один из самых великих клубов в мире, они должны делать больше. Необязательно побеждать в Лиге чемпионов или чемпионате Англии, но надо показать болельщикам, насколько для них важен «Манчестер Юнайтед», — сказал он.

«МЮ» объявил об отставке Сульшера с поста главного тренера команды 21 ноября.