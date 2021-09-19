Руни о потенциальном снятии очков с «Дерби Каунти»: «Я верен клубу и хочу вернуть ему гордое имя»
Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни заявил, что не намерен покидать клуб из-за проблем с финансами.
«Я уже несколько раз говорил, что верен клубу, нашим футболистам и персоналу, я забочусь о них, поэтому продолжу делать все, чтобы пройти через это. Думаю, мы сможем. В ближайшем будущем нас ждут непростые времена, но моя работа заключается в перестройке клуба. Я хочу вернуть клубу гордое имя и достоинство. У «Дерби» большая фанбаза, наши болельщики заслуживают максимального внимания как с моей стороны, так и со стороны игроков», — приводит Sky Sports слова Руни.
18 сентября сообщалось, что с «Дерби Каунти» могут снять 21 очко из-за нарушения финансового фэйр-плей и введения внешнего управления. Также клубу грозит запрет на трансферы в течение двух лет.
«Дерби Каунти» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона — с 10 очками в 8 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю