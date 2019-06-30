Руни назвал лучшего тренера в своей карьере. И это не Фергюсон

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни назвал Луи ван Гала лучшим тренером из всех, с кем ему приходилось работать. Форвард играл под началом ван Гала в "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2016 год.

- Ван Гал - лучший тренер из всех, с кем мне приходилось работать, сто процентов, - цитирует Daily Mirror Руни. - Его тактическое мастерство, стиль подготовки, внимание к мельчайшим деталям - все это я нахожу невероятным. Я всегда восхищался им. Сам я никогда не обращал внимания на такие детали.

Ван Гал знает, что его методы работы тяжелые для игроков. Я говорил ему об этом, и мы хорошо побеседовали. Мне жаль, что все так закончилось. Но в одном я уверен: я многому у него научился и применю эти знания, когда сам стану тренером.