Руни исключил себя из числа претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» и исключил себя из числа претендентов на замену уволенному Уле Гуннару Сульшеру.

«Во-первых, это всегда грустно, когда тренер теряет свою работу, особенной мой бывший партнер по команде.

Я сочувствую Уле. Что касается меня, то я предан этому клубу до тех пор, пока меня не попросят о другом. Я — тренер «Дерби», и я продолжу упорно трудиться, чтобы добиваться лучших результатов с этой командой.

Я видел вчерашний матч и был расстроен. Да, это тренер определяет состав и тактику, но игре некоторых футболистов нет оправданий.

Некоторые игроки размахивают руками, отдают мяч сопернику и при этом винят друг друга. Это недопустимо.

Я был бы зол, если бы увидел такое от своих игроков. Эти игроки представляют один из крупнейших клубов в мире, если не самый крупный, и для них должно быть честью выступать за этот клуб», — цитирует Руни Daily Mail.

Об уходе Сульшера стало известно ранее в воскресенье, 21 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» назначен Майкл Кэррик.

Последним матчем у руля «Юнайтед» для Сульшера стало противостояние с «Уотфордом». «Красные дьяволы» потерпели разгромное поражение со счетом 1:4.