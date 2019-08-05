Руни хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни после завершения карьеры хотел бы вернуться в "Манчестер Юнайтед" и войти в тренерский штаб "красных дьяволов". Ранее появилась информация, что жена форварда Колин желает вернуться домой. Контракт Руни рассчитан до конца 2020 года.

– Уэйн уже смотрит в будущее и хочет остаться в игре, – приводит The Sun слова источника, близкого к Руни. – Он также хочет сохранить свою семью и сделать то, что будет лучше для Колин и их мальчиков. Так что работа в "Юнайтед" была бы идеальной. Уэйн хотел бы однажды перейти на тренерскую работу. В долгосрочной перспективе он хотел бы быть частью того, что создает Сульшер.

В штаб Уле Гуннера Сульшера уже входит бывший партнер Руни по "МЮ" Майкл Кэррик.