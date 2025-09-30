Футбол
30 сентября, 09:19

Румменигге — о Вольтемаде: «Могу только поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел идиота, который заплатил столько денег»

Сергей Разин
корреспондент

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал «Ньюкасл» за трансфер форварда Ника Вольтемаде из «Штутгарта».

«Мы не должны выполнять все требования, чтобы осчастливить кого-то, особенно финансистов «Штутгарта». Могу только поздравить тех, кто нашел идиота, который заплатил столько денег. Потому что мы бы точно так не поступили», — приводит слова Румменигге BR.

Колона Дениса Казанского о&nbsp;молодом таланте Ньюкасла Нике Вольтемаде.Сентиментальный гигант с техникой Месси и великим предком. Колонка Казанского — о Нике Вольтемаде

«Ньюкасл» заплатил за переход Вольтемаде 85 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. «Бавария» предлагала за игрока 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний немец провел 8 матчей и забил 3 гола.

ФК Бавария
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Штутгарт
Карл-Хайнц Румменигге
Ник Вольтемаде
  • Berkut-7

    Румме просто взбешён , что в немецкий малинник , залез Ньюкасл и сьел все его ягоды .

    30.09.2025

  • spartsmen

    такие "не идиоты", что настойчиво предлагали каких-то жалких, просто нищенских 60 лямов. чёткие пацаны :)

    30.09.2025

  • Adminni

    "Бесишся потому что не твоя", классик :grin:

    30.09.2025

    Салиба продлил контракт с «Арсеналом» до 2030 года
