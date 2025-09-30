Румменигге — о Вольтемаде: «Могу только поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел идиота, который заплатил столько денег»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге раскритиковал «Ньюкасл» за трансфер форварда Ника Вольтемаде из «Штутгарта».

«Мы не должны выполнять все требования, чтобы осчастливить кого-то, особенно финансистов «Штутгарта». Могу только поздравить тех, кто нашел идиота, который заплатил столько денег. Потому что мы бы точно так не поступили», — приводит слова Румменигге BR.

«Ньюкасл» заплатил за переход Вольтемаде 85 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. «Бавария» предлагала за игрока 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний немец провел 8 матчей и забил 3 гола.