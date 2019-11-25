Руководство «Вест Хэма» недовольно работой Пеллегрини
08:56
Руководство «Вест Хэма» проведет собрание, на котором будет обсуждаться работа главного тренера команды Мануэля Пеллегрини. Руководство клуба недовольно результатами команды в нынешнем сезоне, сообщает The Telegraph.
Пока речи об отставке чилийского специалиста не идет, но в клубе могут рассмотреть такую возможность, если игра команды не наладится.
После 13-и туров «молотобойцы» занимают в чемпионате 16-е место, набрав 13 очков.
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