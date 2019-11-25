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Руководство «Вест Хэма» недовольно работой Пеллегрини

08:56
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Руководство «Вест Хэма» проведет собрание, на котором будет обсуждаться работа главного тренера команды Мануэля Пеллегрини. Руководство клуба недовольно результатами команды в нынешнем сезоне, сообщает The Telegraph.

Пока речи об отставке чилийского специалиста не идет, но в клубе могут рассмотреть такую возможность, если игра команды не наладится.

После 13-и туров «молотобойцы» занимают в чемпионате 16-е место, набрав 13 очков.

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