Руководство «Вест Хэма» недовольно работой Пеллегрини

Руководство «Вест Хэма» проведет собрание, на котором будет обсуждаться работа главного тренера команды Мануэля Пеллегрини. Руководство клуба недовольно результатами команды в нынешнем сезоне, сообщает The Telegraph.

Пока речи об отставке чилийского специалиста не идет, но в клубе могут рассмотреть такую возможность, если игра команды не наладится.

После 13-и туров «молотобойцы» занимают в чемпионате 16-е место, набрав 13 очков.

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