Руководство «МЮ» против желания тен Хага купить Зиеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что хотел бы перехода полузащитника «Челси» Хакими Зиеша, сообщает France Football.

По данным источника, руководство команды не разделяет желания специалиста подписать футболиста. В клубе заблокировали сделку по 29-летнему хавбеку.

Ранее сообщалось, что марроканцем также интересуется «Милан».