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Сегодня, 20:57

Руководство «МЮ» против желания тен Хага купить Зиеша

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что хотел бы перехода полузащитника «Челси» Хакими Зиеша, сообщает France Football.

По данным источника, руководство команды не разделяет желания специалиста подписать футболиста. В клубе заблокировали сделку по 29-летнему хавбеку.

Ранее сообщалось, что марроканцем также интересуется «Милан».

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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