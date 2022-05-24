Руководство «Манчестер Юнайтед» просило Рэшфорда меньше заниматься общественной деятельностью

Руководство «Манчестер Юнайтед» просило нападающего Маркуса Рэшфорда меньше времени уделять общественной деятельности, сообщает ESPN.

По информации источника, в клубе пытались убедить 24-летнего англичанина сконцентрироваться на наборе формы.

Отмечается, что несмотря на это, нападающий продолжил заниматься благотворительностью.

В сезоне-2021/22 Рэшфорд забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.