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Руководство «Манчестер Юнайтед» не уверено в Гринвуде

13:24
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Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует подписать новый контракт с нападающим Мэйсоном Гринвудом, однако опасения вызывает поведение футболиста, сообщает Goal.com.

По данным источника, 19-летний англичанин не внушает доверия для подписания длительного соглашения. Вероятно, поводом так думать послужила история, когда Гринвуд вместе с форвардом «Манчестер Сити» Филом Фоуденом были исключены из состава сборной Англии, нарушив правила карантина. Футболисты привели к себе в номер моделей, когда был полный запрет на посещение.

В нынешнем сезоне АПЛ Гринвуд провел пять матчей.

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