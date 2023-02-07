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Сегодня, 13:33

Руководство «Манчестер Сити» заверило игроков, что не допускало финансовых нарушений

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководство «Манчестер Сити» заверило игроков, что не допускало финансовых нарушений.

По данным The Athletic, вчера, 6 февраля, около двух часов дня руководители «горожан» встретились с игроками и тренерским штабом на базе и обратились к ним с заверениями в том, что клуб не допускал нарушений. Боссы пообещали очистить имя клуба.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

«Манчестер Сити» сделал заявление после обвинений в финансовых нарушениях, в котором сообщил, что удивлен данными претензиями.

Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo; Бернарду Силва, Эрлин Холанн и&nbsp;Кевин Де&nbsp;Брейне. Ого, «Сити» грозит исключение из АПЛ. Все из-за денег — замешан даже экс-тренер «Зенита»

Источник: The Athletic
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 22:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
16.09 22:00
Нот. Форест – Фулхэм
 2 : 3
17.09 14:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 0 : 3
17.09 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
17.09 17:00
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 1
17.09 19:30
Тоттенхэм – Лестер
 6 : 2
18.09 14:00
Брентфорд – Арсенал
 0 : 3
18.09 16:15
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 0
18.09 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
8.02 23:00
МЮ – Лидс
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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