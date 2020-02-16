Руководство «Ман Сити» встретилось с игроками и заявило о доказательствах невиновности клуба

После новости об исключении из еврокубков на два сезона руководство «Манчестер Сити» созвало игроков на встречу и рассказало о текущей ситуации. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным The Times, с игроками говорил исполнительный директор клуба Ферран Сориано. Он отметил, что клуб намерен до последнего бороться за пересмотр наказания. Также он заявил, что у «Сити» есть неопровержимые доказательства своей невиновности. На собрании присутствовал и главный тренер Хосеп Гвардьола.

После исключения клуба из еврокубков в британских СМИ появилась информация, что «Сити» могут перевести в четвертый по рангу дивизион (низший среди профессиональных), а также лишить чемпионского титула 2014 года. Официального подтверждения этому пока нет.