Руководство «Ливерпуля» продало долю в клубе за 100-200 миллионов долларов из-за долгов

Владельцы «Ливерпуля» продали долю клуба ради погашения долгов из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

По информации The Guardian, инвестиционная компания Dynasty Equity купила у «Ливерпуля» миноритарную долю на сумму 100-200 миллионов долларов.

Вырученные от продажи деньги в клубе также направят на расширения «Энфилда», строительство тренировочного центра и погашение трансферов.