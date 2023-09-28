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Сегодня, 17:57

Руководство «Ливерпуля» продало долю в клубе за 100-200 миллионов долларов из-за долгов

Руслан Минаев
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Игроки «Ливерпуля».
Фото Reuters

Владельцы «Ливерпуля» продали долю клуба ради погашения долгов из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

По информации The Guardian, инвестиционная компания Dynasty Equity купила у «Ливерпуля» миноритарную долю на сумму 100-200 миллионов долларов.

Вырученные от продажи деньги в клубе также направят на расширения «Энфилда», строительство тренировочного центра и погашение трансферов.

ФК Ливерпуль
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«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
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«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
4
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 - : -
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 - : -
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 - : -
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 - : -
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
1.10 16:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
2.10 22:00
Фулхэм – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 5
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 4
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 6 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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