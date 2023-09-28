Руководство «Ливерпуля» продало долю в клубе за 100-200 миллионов долларов из-за долгов
Владельцы «Ливерпуля» продали долю клуба ради погашения долгов из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.
По информации The Guardian, инвестиционная компания Dynasty Equity купила у «Ливерпуля» миноритарную долю на сумму 100-200 миллионов долларов.
Вырученные от продажи деньги в клубе также направят на расширения «Энфилда», строительство тренировочного центра и погашение трансферов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|6
|0
|0
|16-3
|18
|
2
|Ливерпуль
|6
|5
|1
|0
|15-5
|16
|
3
|Брайтон
|6
|5
|0
|1
|18-8
|15
|
4
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
5
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|
6
|Астон Вилла
|6
|4
|0
|2
|12-10
|12
|
7
|Вест Хэм
|6
|3
|1
|2
|11-10
|10
|
8
|Ньюкасл
|6
|3
|0
|3
|16-7
|9
|
9
|МЮ
|6
|3
|0
|3
|7-10
|9
|
10
|Кр. Пэлас
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
11
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5-10
|8
|
12
|Нот. Форест
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|
13
|Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
14
|Челси
|6
|1
|2
|3
|5-6
|5
|
15
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
16
|Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
17
|Борнмут
|6
|0
|3
|3
|5-11
|3
|
18
|Лутон Таун
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|
19
|Бернли
|5
|0
|1
|4
|4-13
|1
|
20
|Шеффилд Юн.
|6
|0
|1
|5
|5-17
|1
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.09
|14:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|30.09
|17:00
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|30.09
|17:00
|
Эвертон – Лутон Таун
|- : -
|30.09
|17:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|30.09
|17:00
|
Ньюкасл – Бернли
|- : -
|30.09
|17:00
|
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|30.09
|17:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|30.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|1.10
|16:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
|2.10
|22:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|4
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|6
|1
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Вулверхэмптон
|2
|1
|0
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