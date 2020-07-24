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Руководство «Кристал Пэлас» обсудит с Ходжсоном его будущее. Команда потерпела 7 поражений подряд

11:39

Руководство «Кристал Пэлас» поставит под вопрос будущее главного тренера команды Роя Ходжсона в клубе, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «орлов» проведет встречу с 72-летним специалистом, на которой выразит недовольство его последними результатами. «Кристал Пэлас» проиграл 7 последних матчей в АПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии-2019/20 за тур до его окончания.

Ходжсон возглавляет «Кристал Пэлас» с 2017 года, самый высокий результат команды при нем — 11-е место в АПЛ в сезоне-2017/18.

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