Руководство «Челси» не намерено увольнять Мареску

Энцо Мареска останется главным тренером «Челси» независимо от того, попадет ли команда в Лигу чемпионов в следующем сезоне или нет, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

На пресс-конференции в четверг Мареска настаивал на том, что в клубе не было никаких дискуссий о его будущем.

«Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, дающее право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. За два тура до конца чемпионата у лондонского клуба 63 очка. «Астон Вилла» уступает по дополнительному показателю и занимает 6-е место, у идущего 7-м «Ноттингема» — 62 очка.

28 мая «Челси» в финале Лиги конференций во Вроцлаве сыграет с «Бетисом».