Руководство «Арсенала» сократило себе зарплату более чем на треть

Руководители лондонского «Арсенала» приняли решение сократить свои зарплаты более чем на треть в связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом «канониры» сообщают на своем официальном сайте. Сокращение зарплат предусмотрено на 12 месяцев.

При этом все остальные сотрудники клуба будут получать зарплату в полном объеме, клуб не будет претендовать на правительственную помощь, которую власти готовы оказывать для сохранения рабочих мест в экономике.

Решение было принято после того, как переговоры о сокращении зарплат футболистов провалились. Игроки отказались от схемы с сокращением зарплаты на 12,5 процента на 12 месяцев. В клубе подчеркивают, что переговоры будут продолжены, поскольку в перспективе финансовые проблемы ожидаются довольно большие.