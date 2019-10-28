Руководство «Арсенала» проведет встречу с Джакой

Руководство «Арсенала» намерено провести встречу с капитаном команды Гранитом Джакой. На ней будет обсуждаться поведение игрока в матче 10-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:2), сообщает Sky Sports.

Джака остался недоволен заменой. Болельщики провожали игрока гулом, а полузащитник, находясь у кромки поля, приложил ладонь к уху, после чего выкрикнул нецензурную фразу. Потом швейцарец стянул с себя футболку и прямиком отправился в подтрибунный тоннель, минуя скамейку своей команды.

Главный тренер лондонцев Унаи Эмери уже раскритиковал поступок игрока.

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