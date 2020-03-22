Руководство АПЛ обсудит будущее нынешнего сезона 3 апреля

На 3 апреля 2020 года назначено заседание руководства английской премьер-лиги и клубов. На нем будет обсуждаться возможность продолжения возобновления нынешнего сезона, сообщает Sky Sports.

По предварительному плану, матчи могут возобновиться 1 июня. И они будут проводиться при пустых трибунах. Следующий сезон стартует в начале августа (ориентировочно — 8-го числа).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте