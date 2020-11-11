Руководство АПЛ не собирается возвращать пять замен. На этом настаивали Гвардьола и Клопп

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил, что лига не намерена возвращать правило пяти замен.

Ранее на возвращении правила пяти замен настаивали главный тренеры «Ливерпуля» Юрген Клопп и «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола.

«Есть мнение, что возможность пяти замен меняет соревновательный баланс матча. Уже было два голосования по этому вопросу, и на обоих были поддержаны три замены, то есть, возвращение к исторической модели. Не думаю, что что-то изменится в дальнейшем. Мы можем понять, почему это вызывает споры. Особенно если вы, как Клопп и Гвардьола, выступаете в еврокубках», — приводит слова Мастерса Goal.