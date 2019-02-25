Руд Гуллит: "МЮ" должен сохранить Сульшера"

Бывший игрок сборной Голландии Руд Гуллит считает, что "Манчестер Юнайтед" обязан сохранить Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера. По его словам, в успехе норвежца нет сомнений.

– "МЮ" попробовал трех разных тренеров извне, – цитирует ВВС Гуллита. – А теперь в клубе появился тренер из собственной системы, он мгновенно добился успеха, так что должен остаться на этом посту. Его поддерживают все. Здорово, что он сам выходец из клуба. Я понимаю, что после Фергюсона тяжело считаться успешным, но он нравится всем и отлично знает клуб. Он всех устраивает, и ему дадут тех игроков, которые нужны.