Рубен Невеш: «Вулверхэмптон» провел шикарный второй тайм с «МЮ»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш остался доволен ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 2-го тура чемпионата Англии. Он сравнял счет в матче дальним ударом.

— «МЮ» хорошо вошел в игру, а у нас были трудности, но мы приспособились и во втором тайме уже атаковали, — цитирует Sky Sports Невеша. — Приложили большие усилия в игре с сильным соперником. Очень рад, что забил, потому что это принесло нам ценную ничью. Команда провела шикарный второй тайм.