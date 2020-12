Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш совершил больше всех отборов за 2020 год, сообщает статистический портал Opta.

На счету 23-летнего португальца 268 удачных действий. 263 отбора совершил полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, 242 — у футболиста «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса.

268 — R?ben Neves won possession more often than any other player in the Premier League in 2020, while the midfielder also made the most tackles (72) of any player for Wolves. Bite. #OptaReview2020 pic.twitter.com/BZ1O4nSiCv