Рубен Лофтус-Чик: «Мне пришлось заново учиться ходить»

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Рубен Лофтус-Чик рассказал о своем восстановлении после травмы, полученной в конце прошлого сезона в товарищеском матче. Тогда он порвал ахилл.

— Мне пришлось заново учиться ходить, — цитирует полузащитника Wow Hydrate. — Когда с ноги сняли защиту, еле оторвал пятку от земли. При получении травмы повернулся и оттолкнулся, затем услышал хлопок. Подумал, кто-то ударил меня сзади. Впоследствии на повторе увидел, что никого рядом не было.

У меня было несколько рецидивов, которые замедляли восстановительный процесс. До травмы я играл в свой лучший футбол. Скучаю по упорной работе, по матчам. Определенно вернусь сильнее, сделаю все, чтобы набрать свою лучшую форму.

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