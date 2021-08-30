Рубен Диаш прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

Защитник Рубен Диаш высказался о продление контракта с «Манчестер Сити». Новый контракт 24-летнего игрока с «горожанами» рассчитан до 2027 года.

«Для меня это многое значит. Счастлив быть здесь и рад, что клуб во мне уверен. «Манчестер Сити» хочет стать лучшим клубом, и я разделяю это стремление, хочу быть его частью. У нас одинаковые амбиции, это самая важная вещь», — цитирует Диаша пресс-служба «Сити».

Диаш играет в составе «Манчестер Сити» с 2020 года. Он выступал за «Бенфику». С 2018 года защитник вызывается в национальную команду Португалии.