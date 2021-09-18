Рубен Диаш оценил шансы «Манчестер Сити» на чемпионство в сезоне-2021/22
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о шансах своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне.
«Думаю, есть 4-5 команд, которые способны выиграть чемпионат в этом сезоне. Мы — одна из них. Впереди еще длинный путь, но мы сделаем все, чтобы быть первыми. Наши соперники и так сильны, но летом они добавили еще благодаря трансферам. Тем не менее, как я говорил год назад: если ты выигрываешь, то это потому, что ты — лучший. Так что если мы станем чемпионами в этом году — то это будет потому, что мы будем лучшими», — приводит Sky Sports слова Диаша.
После 4 туров чемпионата Англии-2021/22 «Манчестер Сити» занимает 7-е место в турнирной таблице с 9 очками.
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