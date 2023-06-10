Защитник «Манчестер Сити» Диаш: «В этом сезоне мы обрели особый баланс»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш оценил сезон-2022/23 для своей команды.

«Каждый сезон отличается. Каждый год наше главное испытание — поиск баланса при тех ресурсах, что у нас есть. Думаю, все мы можем согласиться, что в этом сезоне мы обрели особый баланс. Чувствую, что с тех пор, как я пришел в этот клуб, мы создали очень хорошую, сбалансированную и сильную команду. На данный момент мы выиграли два трофея. Стремимся к последнему и сделаем все возможное, чтобы его завоевать», — приводит слова Диаша официальный сайт УЕФА.

По итогам сезона-2022/23 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 89 очков. Также «горожане» одержали победу в Кубке страны, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.