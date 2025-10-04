Футбол
Сегодня, 23:15

Аморим: «Знаю, игроки не хотят постоянно менять тренеров, но нужно показывать это и на поле»

Алина Савинова

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим полагает, что игроки команды не заинтересованы в смене тренера.

«Я знаю, что игроки хотят преуспевать и не хотят постоянно менять тренеров. Но как я говорил, поддерживать тренера — это думать: «Я буду биться насмерть на поле ради возможности убежать в контратаку». Нам нужно подтверждать это действиями. Порой, глядя на команду, я точно знаю, что футболисты в конце матчей понимают, что иногда мы можем играть лучше. Я чувствую это на протяжении недели, но надо показывать это и на поле», — цитирует Аморима ВВС.

В субботу «красные дьяволы» на своем поле обыграли «Сандерленд» в матче чемпионата Англии. Команда набрала 10 очков за 7 туров и располагается на девятом месте в АПЛ.

Ранее журналист The Athletic Лори Уитвелл сообщил, что в «Манчестер Юнайтед» не хотят увольнять Аморима до конца сезона-2025/26, так как специалист работает с новым составом и по-прежнему пытается донести методы своей работы до футболистов.

Рубен Аморим
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
