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Аморим: «При всем уважении, когда проигрываешь команде четвертого дивизиона, дело не во вратаре»

Евгений Козинов
Корреспондент
Рубен Аморим.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения от «Гримсби» (2:2, пен. — 11:12) во 2-м раунде Кубка английской лиги не стал винить вратаря Андре Онана.

«Я просто хочу сказать, что мне очень жаль болельщиков. Они оказали мне поддержку, и вся эта поддержка помогает команде. Мне нечего сказать. Мне очень жаль. Думаю, сегодня мне не нужно никаких окончательных решений. У нас игра на выходных, потом две недели, и мы все решим.

Игра вратаря? При всем уважении, когда проигрываешь команде четвертого дивизиона, дело не во вратаре. Дело во всех. Мы знаем, что сейчас момент, когда люди будут обращать внимание на все. Каждая деталь будет иметь огромное значение. Сегодня мы показали отличную игру, поэтому мои игроки, по моему мнению, ответили очень громко», — приводит BBC слова Аморима.

«МЮ» после двух туров АПЛ нынешнего сезона с одним очком занимает 17-е место в турнирной таблице. «Гримсби» выступает в четвертом дивизионе Англии.

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Андре Онана
Рубен Аморим
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
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Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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