Аморим: «При всем уважении, когда проигрываешь команде четвертого дивизиона, дело не во вратаре»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения от «Гримсби» (2:2, пен. — 11:12) во 2-м раунде Кубка английской лиги не стал винить вратаря Андре Онана.

«Я просто хочу сказать, что мне очень жаль болельщиков. Они оказали мне поддержку, и вся эта поддержка помогает команде. Мне нечего сказать. Мне очень жаль. Думаю, сегодня мне не нужно никаких окончательных решений. У нас игра на выходных, потом две недели, и мы все решим.

Игра вратаря? При всем уважении, когда проигрываешь команде четвертого дивизиона, дело не во вратаре. Дело во всех. Мы знаем, что сейчас момент, когда люди будут обращать внимание на все. Каждая деталь будет иметь огромное значение. Сегодня мы показали отличную игру, поэтому мои игроки, по моему мнению, ответили очень громко», — приводит BBC слова Аморима.

«МЮ» после двух туров АПЛ нынешнего сезона с одним очком занимает 17-е место в турнирной таблице. «Гримсби» выступает в четвертом дивизионе Англии.