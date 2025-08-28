Аморим: «Победила единственная команда, которая была на поле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Гримсби Таун» (2:2, пен. — 11:12) в матче 2-го раунда Кубка английской лиги.

«В конечном счете, неважно, отыгрались мы или нет, важны сигналы, которые команда подавала во время игры, в начале матча. Думаю, победила лучшая команда, единственная команда, которая была на поле. Лучшие игроки проигрывают, потому что в отдельном матче одна команда может победить против любой, и я думаю, что команда и игроки сегодня сделали очень громкое заявление, вот и все. Мы проиграли, победила лучшая команда.

Что я имею ввиду? Думаю, совершенно ясно, что сказали игроки, так что давайте двигаться дальше, и, думаю, всем было понятно, что произошло сегодня», — цитирует BBC Аморима.