Аморим: «Болельщики очень помогли «МЮ» после удаления»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Ипсвичем» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня я не расстроен. Мы контролировали игру, и с первой минуты я чувствовал, что игроки стараются играть, и нам удалось забить два гола. Удаление немного изменило игру, но болельщики очень помогли нам, и «МЮ» полностью заслужил три очка. Бывают моменты, которые действительно трудны, но это естественно в любой профессии, нужно уметь терпеть», — цитирует BBC Аморима.

«Манчестер Юнайтед» набрал 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.