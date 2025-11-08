Аморим: «В следующем сезоне Фернандеш может стать запасным»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил, что полузащитник Бруну Фернандеш может стать запасным.
«У нас один матч в неделю, Бруну всегда доступен. У нас сейчас на неделе всего один матч, но есть много игроков, которые должны играть, поэтому нужно распределять игровое время. Каждый должен бороться за свое место в стартовом составе.
Сейчас я не думаю о ротации игроков. В будущем, да, это то, что Бруну нужно понять. Если хочешь выигрывать каждый матч, придется делать ротацию. Нужно просто, чтобы он подумал, что, возможно, в следующем году он будет в ротации», — цитирует The Athletic Аморима.
31-летний португалец в этом сезоне сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
2
|Халл Сити
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
3
|Эвертон
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
5
|Ипсвич
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
10
|Челси
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
11
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
12
|Нот. Форест
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Ковентри
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
15
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
18
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
19
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
20
|Сандерленд
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|28.08
|22:00
|Кр. Пэлас – Ман. Сити
|1 : 4
|29.08
|14:30
|Ливерпуль – Нот. Форест
|2 : 2
|29.08
|17:00
|Борнмут – Эвертон
|1 : 1
|29.08
|17:00
|Ковентри – Халл Сити
|0 : 1
|29.08
|19:30
|Тоттенхэм – Ньюкасл
|0 : 2
|30.08
|16:00
|Челси – Брайтон
|- : -
|30.08
|16:00
|Лидс – Брентфорд
|- : -
|30.08
|16:00
|Сандерленд – Фулхэм
|- : -
|30.08
|18:30
|МЮ – Ипсвич
|- : -
|31.08
|22:00
|Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|2
|
|
Энтони Эланга
Ньюкасл Юнайтед
|2
|П
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|2
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|2
|
|
Эванилсон
Борнмут
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|2
|0
|2
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|0
|1
|
|
Дэниэл Баллард
Сандерленд
|1
|0
|1