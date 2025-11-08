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Аморим: «В следующем сезоне Фернандеш может стать запасным»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил, что полузащитник Бруну Фернандеш может стать запасным.

«У нас один матч в неделю, Бруну всегда доступен. У нас сейчас на неделе всего один матч, но есть много игроков, которые должны играть, поэтому нужно распределять игровое время. Каждый должен бороться за свое место в стартовом составе.

Сейчас я не думаю о ротации игроков. В будущем, да, это то, что Бруну нужно понять. Если хочешь выигрывать каждый матч, придется делать ротацию. Нужно просто, чтобы он подумал, что, возможно, в следующем году он будет в ротации», — цитирует The Athletic Аморима.

31-летний португалец в этом сезоне сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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Бруну Фернандеш
Рубен Аморим
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-2 6
2
 Халл Сити 2 2 0 0 3-0 6
3
 Эвертон 2 1 1 0 3-1 4
4
 Ньюкасл 2 1 1 0 4-2 4
5
 Ипсвич 1 1 0 0 2-1 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
7
 Брентфорд 1 1 0 0 3-0 3
8
 Лидс 1 1 0 0 1-0 3
9
 Брайтон 1 1 0 0 4-0 3
10
 Челси 1 1 0 0 3-2 3
11
 Ливерпуль 2 0 2 0 4-4 2
12
 Нот. Форест 2 0 1 1 2-3 1
13
 Борнмут 2 0 1 1 2-3 1
14
 Ковентри 2 0 0 2 0-4 0
15
 МЮ 1 0 0 1 0-2 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-4 0
17
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-6 0
18
 Тоттенхэм 2 0 0 2 0-5 0
19
 Фулхэм 1 0 0 1 2-3 0
20
 Сандерленд 1 0 0 1 1-2 0
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38 тур
28.08 22:00 Кр. Пэлас – Ман. Сити 1 : 4
29.08 14:30 Ливерпуль – Нот. Форест 2 : 2
29.08 17:00 Борнмут – Эвертон 1 : 1
29.08 17:00 Ковентри – Халл Сити 0 : 1
29.08 19:30 Тоттенхэм – Ньюкасл 0 : 2
30.08 16:00 Челси – Брайтон - : -
30.08 16:00 Лидс – Брентфорд - : -
30.08 16:00 Сандерленд – Фулхэм - : -
30.08 18:30 МЮ – Ипсвич - : -
31.08 22:00 Астон Вилла – Арсенал - : -
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Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 2
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
Энтони Эланга
Энтони Эланга

Ньюкасл Юнайтед

 2
П
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 2
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 2
И К Ж
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

 2 0 2
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1 0 1
Дэниэл Баллард
Дэниэл Баллард

Сандерленд

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