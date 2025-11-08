Аморим: «В следующем сезоне Фернандеш может стать запасным»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил, что полузащитник Бруну Фернандеш может стать запасным.

«У нас один матч в неделю, Бруну всегда доступен. У нас сейчас на неделе всего один матч, но есть много игроков, которые должны играть, поэтому нужно распределять игровое время. Каждый должен бороться за свое место в стартовом составе.

Сейчас я не думаю о ротации игроков. В будущем, да, это то, что Бруну нужно понять. Если хочешь выигрывать каждый матч, придется делать ротацию. Нужно просто, чтобы он подумал, что, возможно, в следующем году он будет в ротации», — цитирует The Athletic Аморима.

31-летний португалец в этом сезоне сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.