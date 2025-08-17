Аморим — о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала»: «Мы были лучше, но проиграли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги матча против «Арсенала» (0:1) в 1-м туре АПЛ.

«Мы заслуживали большего и были лучшей командой, это очевидно, но в итоге мы проиграли. Нам нужно поработать над тем, что необходимо улучшить. Нужно лучше защищаться при стандартных положениях. Мы многое сделали правильно. Есть много моментов, над которыми нам нужно поработать, даже не просматривая видео. Я очень горжусь своими игроками.

«Мы были более агрессивными и смелыми. В некоторые моменты, я думаю, нам очень помогли Мбемо и Кунья. Мы придерживались плана, даже когда болельщики на стадионе нервничали, мы продолжали играть так, как играли, и это поможет нам в будущем», — приводит слова Аморима BBC.

В следующем туре АПЛ лондонцы дома примут «Лидс». Игра пройдет 23 августа. «Манчестер Юнайтед» 24 августа в гостях сыграет с «Фулхэмом».