Рой Кин: «Я бы не пошел на снижение зарплаты, если бы сейчас играл в топ-клубе»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что не пошел бы на сокращение зарплаты в связи с пандемией коронавируса, если бы выступал сейчас в топ-клубе.

— Не знаю, как решал бы этот вопрос, — сказал в эфире Sky Sports Кин. — Мне очень нравятся некоторые игроки, многие из них сейчас подвергаются критике. Глядя на нынешнюю ситуацию и вспоминая, как я сам ушел из «МЮ», скажу, что не пошел бы сейчас на снижение зарплаты, если бы играл за один из топ-клубов. Я говорю об игроках из по-настоящему больших клубов, где очень состоятельные владельцы. Сейчас эти футболисты находятся под давлением. Никого не касается то, что ты сам делаешь со своей зарплатой. Хочешь быть щедрым — вперед. Игроки не должны чувствовать себя под давлением, особенно в топ-клубах. Знаю, что у всех разные ситуации, но контракт — это личное дело каждого, и идея о том, что абсолютно все футболисты должны пойти на снижение зарплат — нонсенс. Каждый должен решать сам. Если человек хочет получать прежнюю зарплату, зная, что за спиной его клуба стоит миллиардер, то пусть получает.

Ранее стало известно, что полузащитник «Арсенала» Месут Езил отказался идти на понижение зарплаты, после чего подвергся критике со стороны СМИ и многих футбольных экспертов.