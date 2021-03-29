Рой Кин считает, что Кейну стоит уйти из «Тоттенхэма» ради побед в крупных турнирах

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о перспективах нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Если ты топ-игрок, то ты точно хочешь выигрывать важные трофеи. Впереди у «Тоттенхэма» несколько важных месяцев, он сыграет в финале Кубка английской лиги и попробует попасть в топ-4 АПЛ. Но вопрос в том, сможет ли? Попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон под большим вопросом.

Повлияет ли это на Кейна? У него действующий контракт со «шпорами», и решающее слово будет за «Тоттенхэмом», но на месте Кейна стоило бы сменить команду, чтобы выигрывать действительно значимые турниры. В «Тоттенхэме» этого не произойдет», – цитирует Кина Sky Sports.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за клуб с 2011 года. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 40 матчей за лондонский клуб во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 15 результативных передач.